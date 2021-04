Lazio, Reina torna a Napoli e il primo pensiero è la pizza - FT

La Lazio è a Napoli per sfidare la squadra di Gattuso nel posticipo della 32^ giornata di Serie A. I biancocelesti sono arrivati ieri in sera in città e, essendo sbarcati tardi, hanno deciso di ordinare le pizze. Chi meglio di Reina poteva gestire la situazione? Il portiere ha giocato per anni all'ombra del Vesuvio e ha deciso quindi di gestire lui le ordinazioni. Dai tifosi fuori l'hotel è stato pizzicato mentre ritirava le pizze e regalava una maglia autografata dal gruppo al rider. La pizzeria ha poi postato la foto della regalo sui social.