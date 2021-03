Lazio, relax post-vittoria: tre coppie biancocelesti a pranzo fuori - FOTO

In casa Lazio si festeggia il ritorno alla vittoria contro il Crotone. Tre calciatori biancocelesti hanno approfittato di qualche ora di relax per andare a pranzo fuori in compagnia delle rispettive compagne. Si tratta di Leiva, Andreas Pereira e Reina, che per l'occasione hanno optato per una splendida location al centro della Capitale. La moglie del portiere spagnolo ha condiviso sul proprio profilo Instagram la foto di gruppo.

