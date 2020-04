Lazio, Rezza si scusa: "Volevo solo sdrammatizzare"

Nella conferenza stampa di lunedì alle 18 della Protezione Civile, interpellato sull'opportunità di far riprendere il campionato, Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e componente del comitato tecnico scientifico (Cts), aveva esordito ridendo: "Io sono romanista, quindi manderei tutto a monte". Una frase che non è passata inosservata, facendo infuriare la Lazio, che attraverso il suo portavoce Diaconale ha ribadito: "Si preoccupi di trovare un vaccino per il virus, non di fare il tifoso". Rezza ha poi cercato di mettere fine alla questione, rettificando le sue dichiarazioni: "Si è trattato solo di una battuta, per sdrammatizzare il contesto", ha dichiarato.

