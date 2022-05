Lazio, ricordi Andreas Pereira? Può tornare al Manchester United

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

La storia tra Andreas Pereira e il Manchester United non sembra finita. Il giocatore brasiliano è ancora di proprietà dei Red Devils, ma non veste la maglia degli inglesi dall’estate del 2020. Il prestito alla Lazio, poi al Flamengo dove gioca ancora. Ha segnato nell’ultima partita, eppure il riscatto (per circa 10 milioni di euro) non verrà esercitato. Pereira tornerà alla base e secondo quanto riporta il quotidiano Manchestereveningnews, potrebbe giocarsi le sue chance all’Old Trafford. Il nuovo allenatore Erik ten Hai valuterà tutti in vista della nuova stagione. Poche possibilità di rimanere, ma il brasiliano vorrebbe provarci.