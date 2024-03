Lazio, ricordi l'amichevole con l'Aston Villa? Sugli spalti c'erano anche...

Il prossimo avversario del Luton Town in Premier League sarà l'Aston Villa. Il tecnico degli Hatters Rob Edwards ha presentato la sfida in conferenza, svelando un retroscena in cui c'è di mezzo anche la Lazio. In estate, infatti, i biancocelesti hanno affrontato i Villans in amichevole perdendo malissimo per 3-0. Allo stadio però erano presenti anche due figure dello staff del tecnico gallese, che ha fatto visionare da vicino la formazione di Emery. Queste le sue parole sulla vicenda: "L'Aston Villa? Sono eccellenti, sono davvero molto bravi. Richie (Kyle, assistente) e Trolls (Paul Trollope) sono andati a vederli nel pre-campionato contro la Lazio. Ricordo che al ritorno mi telefonarono in macchina, dicevano: 'sono bravi, sono molto bravi!" E lo sono, e lo sono stati, quindi sarà una partita molto, molto difficile per noi. Sono allenati brillantemente da Emery e hanno giocatori individuali davvero forti".