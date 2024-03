Lazio, Rocchi in pole e c’è l’idea Klose: lo scenario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

AGGIORNAMENTO 19:30: Klose è stato intercettato da SkySport e ha parlato del suo futuro che potrebbe essere di nuovo alla Lazio. Al momento, però, non ha ricevuto ancora nessuna chiamata da Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00: La Lazio continua la caccia al sostituto di Maurizio Sarri in panchina, dopo le dimissioni presentate dal tecnico nel pomeriggio. La situazione di Tommaso Rocchi è in continua evoluzione: al momento c'è da distanza tra l'ex attaccante biancoceleste e il presidente Lotito in particolare sui premi di fine stagione. Intanto spunta anche il nome di Roberto Rambaudi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00: Maurizio Sarri ha lasciato il centro sportivo di Formello, ora è tempo di scegliere il suo sostituto. Tra Rocchi e Brocchi c'è anche Miroslav Klose. Il tedesco vorrebbe garanzie di conferma per il futuro (e non solo da traghettatore per sei mesi) nel caso in cui dovesse fare bene fino a giugno. Al momento non è ancora una pista calda per la panchina della Lazio.

La Lazio pensa al dopo Maurizio Sarri. In pole c’è Tommaso Rocchi, tecnico dell’Under 14 e bomber della storia biancoceleste. Sarri in mattinata ha ragionato sul futuro, poi le dimissioni. Previsto un incontro con l’ex punta veneziana e la società in quel di Formello. Sarebbe una soluzione “alla Inzaghi”. L’altra pista è rappresentata da Miroslav Klose. Collaboratore tecnico per due anni con la Germania, poi l’Under 17 del Bayern Monaco e il ruolo di vice sempre con il club bavarese prima della poco fortunata esperienza con l’Altach, in Austria. C’è però l’ostacolo economico, chiederebbe troppi soldi per allenare. Sullo sfondo rimane Igor Tudor, che piace alla società biancoceleste, ma chiederebbe almeno 3 anni di contratto. Attenzione anche a Cristian Brocchi, anche lui ex biancoceleste e rimasto molto attaccato a tutto l’ambiente. Ha allenato le giovanili del Milan, poi i grandi (preso il posto di Sinisa Mihajlovic). Brescia, vice di Capello in Cina al Jiangsu Suning, Monza e Lanerossi Vicenza le sue esperienze.

TUTTO IN MANO DI LOTITO - Le dimissioni di Sarri devono comunque essere accettate da Claudio Lotito. Si attende l’ufficialità con il tecnico che è a Formello per raccogliere le sue cose. Mosse di addio certo. Rocchi al momento rimane la pista più concreta per il futuro della Lazio. Un traghettatore per cercare di chiudere al meglio una stagione che appare compromessa. Europa lontana, resta la Coppa Italia. Salvare il salvabile.