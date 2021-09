Lazio - Roma, De Grandis: "Marusic ideale per la difesa a quattro"

Lazio - Roma, tutto pronto all'Olimpico. Scelte di formazione che si prestano a diverse interpretazioni sulla base del momento che stanno attraversando le due squadre. Negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha così interpretato le valutazioni di mister Sarri: "In questo sistema di gioco Marusic è ideale perché sa fare il terzino. L'anno scorso come esterno di un centrocampo a cinque Lazzari e stato il migliore nel derby di andata, ma in una difesa a quattro può andare in difficoltà come è successo con Pjaca nel turno infrasettimanale".

SUL MOMENTO DI ENTRAMBE - "Stanno avendo delle difficoltà, ma tra le due quella che sta peggio è la Lazio. Questa Roma contro la Lazio dello scorso hanno avrebbe potuto subire diversi gol. Allo stato attuale, rischia più la Lazio di andare in sofferenza".