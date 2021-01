Lazio - Roma, Di Gennaro: "10% di chance in più alla squadra di Fonseca"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato anche del derby della Capitale, azzardando un pronostico: "La squadra di Inzaghi negli ultimi anni ha vinto e si è cementata bene. Sicuramente l'allenatore ha fatto capire che dal mercato sarebbe dovuto arrivare qualcosa in più, ma rimane un centrocampo invidiabile e tra i migliori. Sponda Roma invece mi sembra stiano programmando davvero bene il futuro, oltre ad avere una squadra forte. Bravo Fonseca ad essere flessibile e cambiare al momento opportuno, in più i suoi giocano bene anche se sono consapevoli che con le grandi debbano fare diversamente, ed il derby viene a puntino. Do un 10% in più alla Roma, ma credo sarà una partita molto interessante anche tatticamente".

