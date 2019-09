È il suo esordio, e che esordio. Jony scende in campo per la prima volta con la maglia della Lazio nel derby contro la Roma. Lo spagnolo rileva al 78' uno stanchissimo Lulic, apparso piuttosto appannato nell'ultimo quarto d'ora. Cambio offensivo per Inzaghi: il mister richiederà a Jony maggior spinta e qualità in attacco.