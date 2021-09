Lazio - Roma, in Tevere un tifoso giallorosso colpisce un poliziotto. Scontri in Curva Sud

RASSEGNA STAMPA - Dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia finalmente i tifosi sono potuti tornare allo stadio e a riempire gli spalti nella partita più attesa e calda di sempre, il derby. Hanno dato spettacolo puro, tra cori colori e coreografie ma c’è sempre un però che stona in questo clima di festa. Se fuori dallo stadio è filato tutto liscio dentro non è andata proprio cosi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, durante il match in Curva Sud c’è stata qualche rissa tra i tifosi ospiti per questioni di spazi non rispettati. Un tifoso giallorosso è stato arrestato. Non finisce qui perché al primo gol della Lazio in Tribuna Tevere scoppia un’altra rissa, un tifoso della Roma ha colpito con una testata un poliziotto che lo invitava a non superare la linea di demarcazione tra i due spazi. È stato immediatamente fermato anche lui e dovrà rispondere di lesioni. A parte queste due scaramucce, la Polizia fa sapere che non ci sono stati incidenti all'esterno e anche il pericolo manifestazioni anti Green Pass è stato scongiurato.

