Lazio - Roma, Inzaghi: "C'è rammarico. Queste partite vanno vinte"

Il derby tra Lazio e Roma finisce in pareggio. C'è del rammarico in casa biancoceleste per le tantissime occasioni mancate, come lo stesso Simone Inzaghi ammette ai microfoni di Sky Sport: "Vedendo la gara c'è un po' di amarezza perché abbiamo fatto 21 tiri, abbiamo preso 4 pali. Tante occasioni clamorose, c'è del rammarico perché bisogna vincerle queste partite. Dopo quel gol su rigore la Roma si è abbassata, ma noi dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più. Anche perché, oltre al palo di Leiva, le altre sono occasioni mancate. Lazzari poco coinvolto? Non siamo stati bravi nel primo tempo a fare quello che avevamo provato, Lazzari andava coinvolto di più perché si proponeva sempre sulla destra. Adesso però pensiamo a lavorare perché dobbiamo preparare al meglio le prossime partite".

Il mister è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono amareggiato, ma allo stesso tempo mi tengo la prestazione. Avremmo sicuramente meritato di vincere, ma saremmo dovuti essere più precisi. Non abbiamo concretizzato la mole di occasioni. Poi abbiamo rischiato un po' sulle ripartenze, ma siamo riusciti a gestirle. Avremmo meritato sicuramente i tre punti, ma queste due prove ci devono dare sicurezza. Con i giocatori che rimarranno continueremo a lavorare in questi giorni. Luiz Felipe? Ho preferito toglierlo, perché aveva una caviglia molto gonfia. Bastos ha fatto molto bene. Il caldo? Avevano detto che ci saremmo dovuti aspettare la pioggia, ma c'era tanta umidità e caldo. Credo che un po' abbia inciso. Quest'anno ci sono molte squadre forti, ma dobbiamo rimanere uniti e cercare di portare a casa le partite quando il campo dice che lo meriti. La nuova regola del tocco di mano? Bisogna essere attenti e più furbi, altrimenti rischi di trovare giocatori che cercano il tuo fallo di mano e riescono a trovarlo. Lazzari? Dovevamo essere più bravi a sfruttare più fronti, ma sapremo migliorare. In ritiro abbiamo fatto un ottimo lavoro e ne abbiamo avuto la conferma in queste due partite. Dopo la sosta, in 22 giorni ci saranno 7 partite: dovremo farci trovare pronti per affrontare questo tour de force".

