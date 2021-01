Lazio - Roma, le scuse di Luis Alberto per Villar: "L'ho pubblicata senza rendermene conto" - FOTO

Tra i festeggiamenti post-derby di ieri sera, Luis Alberto non si è reso conto di aver ricondiviso sul proprio profilo Instagram una foto in cui veniva attaccato il centrocampista della Roma Villar. Lo spagnolo della Lazio ha immediatamente chiesto scusa al suo connazionale, per poi replicare il messaggio pubblicamente. Sui social ha spiegato: "Ieri sera, senza rendermene conto, ho ripostato tra le mie storie una foto nella quale si insultava Gonzalo Villar. Non l'ho visto, e dopo avergli chiesto scusa in ritardo per questo errore, volevo farlo anche pubblicamente. Sono assolutamente contro qualsiasi mancanza di rispetto di questo tipo. Gonzalo è una grande persona e il nostro rapporto è molto buono".

Derby, la Lazio attacca e poi gestisce: come cambia il possesso palla dopo il gol di Immobile

Luis Alberto, la dedica della moglie: "La magia la metti sempre tu" - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE