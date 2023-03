Lazio - Roma, Mourinho squalificato: vedrà il derby da una postazione particolare

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non ci sarà Mourinho questa sera, o meglio, non sarà seduto in panchina per guidare la Roma. Il tecnico portoghese, dopo la squalifica rimediata contro la Cremonese, sarà costretto a godersi la partita della sua squadra in una postazione diversa dal solito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'allenatore accompagnerà la squadra con il pullman fino al ventre dell'Olimpico, poi da lì le strade si separeranno. Per lui, infatti, ci sarà una saletta riservata e dotata di televisione, dalla quale si gusterà il derby e, per mezzo di messaggi Whatsapp, comunicherà con il suo assistente in panchina Nuno Santos, pronto a far arrivare le informazioni a chi farà le veci di Mourinho: Salvatore Foti.