Lazio - Roma, Pippo Inzaghi: "Simone carico come sempre" - VD

Anche Pippo Inzaghi all’Olimpico, impossibile perdersi il derby del fratello. Il tecnico del Benevento ha approfittato della domenica libera (ieri il successo per 4-1 sul Cittadella) per raggiungere lo stadio Olimpico e supportare Simone nell’attesa sfida tra Lazio e Roma. Qualche palleggio con il nipotino sotto la Monte Mario poi tutti insieme il percorso verso la tribuna. “Come ho trovato Simone in queste ore? Carico come sempre”, la sua risposta all’entrata. Era difficile pensare altrimenti.