Lazio, Romagnoli è arrivato nella Capitale: "Finalmente" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un'attesa lunghissima che si è conclusa come meglio non si poteva. Alessio Romagnoli è sbarcato all'areporto di Fiumicino ed è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Domani mattina le visite mediche in Paideia e poi la partenza per il ritiro di Auronzo. Un sogno che si realizza per il difensore nato ad Anzio che la prossima stagione vestirà la maglia biancoceleste della sua squadra del cuore. Il club capitolino ha pubblicato sui social il video dell'arrivo dell'ex Milan che si è presentato con una parola, abbastanza eloquente e che probabilmente stanno pronunciando quasi tutti i tifosi laziali: "Finalmente".