Lazio, Romagnoli e la pubalgia: "Ecco come sto..."

Alessio Romagnoli si è raccontato nella prima intervista ufficiale da calciatore della Lazio. Il difensore ha parlato ai canali ufficiali del club raccontando anche aneddoti del suo passato e facendo anche il punto sulle sue condizioni. La pubalgia svelata nei giorni scorsi ha fatto tremare, ma il cakciatore ha spiegato che sta risolvendo i suoi problemi. Ecco le sue parole: "Poi ogni volta che giocavo contro la Lazio con Igli parlavamo, mancano tre anni, poi due anni poi uno poi sei mesi perché abbiamo giocato la Coppa Italia. Poi vediamo se fosse possibile proviamoci. Ho sempre detto di voler giocare nella Lazio ma non volevo andare troppo in là con gli anni. Questa è un'età giusta, adesso vengo da un problema abbastanza serio che sto risolvendo con la pubalgia, credo che sia giusto dare il cento per cento anzi molto di più per questa maglia"