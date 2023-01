Lazio, Romagnoli esulta: "Una grande vittoria, in una serata speciale. Per me..." - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è preso per mano la Lazio, Alessio Romagnoli, ne è diventato leader e ha confermato, anzi superato, le aspettative del tifo laziale che in estate era entusiasta del suo arrivo. Se questa squadra è arriva a quota 11 clean sheet il merito è anche delle sue prestazioni di livello e della sua capacità di guidare la difesa. Nella serata di Lazio-Milan, in cui era l'ex in campo, in cui affrontava da avversari quelli che, fino a meno di un anno fa, lo riconoscevano nel ruolo di capitano, Romagnoli si è confermato a livelli pazzeschi e, al termine della sfida, ha esultato così sui social: "Grandissima vittoria di squadra in una serata speciale, piena di emozioni per me".