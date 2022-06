Lazio-Romagnoli, la situazione: Sarri aspetta il difensore

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Difesa da ricostruire in casa Lazio, al momento però, è ancora tutto fermo. Maurizio Sarri può contare solo su Patric, Radu e Kamenovic. Più Acerbi che rimane in bilico. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico sperava di avere Alessio Romagnoli in tempi brevi (in scadenza il 30 giugno con il Milan). La società invece, vorrebbe prima cedere Acerbi. Lotito per l’ex Sassuolo chiede almeno 5 milioni e non vuole fare sconti. Non sono da escludere ipotesi di scambio, è stato smentito quello con Rugani della Juve. Con Romagnoli invece, ballano sempre 500mila euro. Il difensore chiede 3 milioni più bonus, la società biancoceleste si è spinta al momento sui 2,5 (più bonus). A metà strada (2,7-2,8 milioni) potrebbe esserci la fumata bianca).