Lazio, Romagnoli mai a segno in Europa: è giunta l'ora di sbloccarsi

La propensione al gol di Alessio Romagnoli è piuttosto marcata, basti pensare che nel corso della sua carriera ha messo a segno 13 gol tra Roma, Sampdoria e Milan. Il difensore è ancora alla ricerca del primo sussulto con la maglia della Lazio. Spera di poter rompere il ghiaccio fuori dai confini nazionali, in modo tale da assaporare un'ulteriore gioia al momento sconosciuta. Infatti, nonostante le 25 presenze nelle coppe europee non hai timbrato il cartellino. Davvero strano per un difensore che in area riesce spesso a far valere i suoi centimetri. Anche in Nazionale può vantare 2 gol in 12 presenze. Dunque manca solo il sigillo europeo con l'aquila sul petto per certificare un feeling importante con la porta avversaria.