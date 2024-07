Lazio, Romagnoli, Pedro e Cataldi: le condizioni dei tre biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - Oltre agli accertamenti per Nuno Tavares, ci sono anche le condizioni di altri giocatori della Lazio da valutare. Gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Romagnoli, Pedro e Cataldi. Come riporta il Messaggero, per il difensore centrale saranno necessari gli accertamenti di oggi, ma filtra un cauto ottimismo dopo che al termine dell'amichevole contro la Triestina ha spiegato di aver sentito indurire l'adduttore sinistro, pensando che comunque sia normale e faccia parte dei carichi di lavoro. Nessun stop lungo è previsto per gli altri due acciaccati Pedro e Cataldi. Entrambi verranno valutati alla ripresa fissata giovedì a Formello.