Lazio, Romero in visita ai ragazzi del Club Esportiu Campos

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Proseguono le vacanze e gli impegni dei calciatori della Lazio come Luka Romero che tra relax e partite di tennis, si è concesso una visita particolare. L'ala argentina, questo pomeriggio, è andata a trovare i ragazzi del Club Esportiu Campos, una società di calcio con sede a Campos nelle Baleari, non distante dunque da Maiorca. Romero tramite i propri social ha condiviso delle foto in cui era in posa con i ragazzi della scuola calcio e mentre firmava alcune magliette. Per il classe 2004 è stata un'occasione anche per ricordare da dove è partito e fino a dove è riuscito ad arrivare, ma il cammino è ancora lungo.