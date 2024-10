Lazio, Rovella è da Nazionale? Parla Baroni: "Ho rispetto per Spalletti..."

Anche contro l'Empoli si è vista una prestazione monumentale di Nicolò Rovella. Il centrocampista, in coppia con Guendouzi, ha dominato la partita sotto ogni aspetto, meritandosi spesso gli applausi dei tifosi della Lazio. Da qualche settimana si parla di lui anche in chiave Nazionale italiana, dove non è ancora mai stato convocato. Proprio su questo tema ha risposto il tecnico biancoceleste Marco Baroni in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: "Rovella in Nazionale? Ho rispetto per Spalletti, lui sa scegliere i migliori. Rovella gioca nel suo ruolo, lui e Guendo sono mediani, abbina tecnica, mobilità e qualità. A me piace la mobilità del centrocampo, come l'aggressività dei terzini. È vero che a volte rischiamo, ma non mi piacciono le partite bloccate".