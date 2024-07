Lazio, Rovella: "L'Europa League è un obiettivo. In campionato possiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'arrivo di Marco Baroni sulla panchina, la chiusura del vecchio ciclo con le partenze di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson e l'acquisto di nuovi giocatori giovani e promettenti ha cambiato radicalmente la Lazio a cui c'eravamo abituati. In queste settimane che anticipano l'inizio del campionato la curiosità intorno alla squadra che sta nascendo è molta.

Come lavorerà Baroni? Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Quale sarà l'obiettivo stagionale di questa Lazio? Domande alle quali ha risposto Nicolò Rovella nella lunga intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso" - spiega -"Bisogna puntare a un posto per le coppe. Si, all'Europa League, ma pensando di poter arrivare in Champions. Sono arrivati rinforzi di valore. C'è fame di risultati tra noi e tanta voglia di conquistare l'affetto dei tifosi".

Parole da leader e da chi ha le idee in mente ben chiare. Rovella rivela che l'obiettivo è quello di andare avanti anche nelle coppe europee, seguendo il percorso che ha fatto l'Atalanta, fresca vincitrice dell'ultima Europa League. Il nuovo numero 6, poi, aggiunge: "Quest'anno dobbiamo pensare per obiettivi a breve termine. Passo dopo passo. Se faremo bene, in primavera potremo esser in lotta su tre fronti...", una speranza comune a tutto l'ambiente laziale.