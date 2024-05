Lazio, Sabatini: "Tchaouna? Lotito si è mosso prima di tutti! Su Dia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Olympia per commentare l'acquisto della Lazio di Tchaouna, esaltando le caratteristiche. Il d.s. si è poi spostato sull'argomento Dia, anche lui spesso accostato ai biancocelesti.

TCHAOUNA - "Un talento straordinario. A Salerno fu portato da De Santis, poi io l’ho gestito. La Lazio è la squadra che si è mossa prima e meglio su di lui. Ha grandi qualità: può giocare da attaccante esterno, da seconda punta o da falso centravanti…anche dietro una punta. Lui è esplosivo, gioca con entrambi i piedi ed ha grande qualità. A chi si può paragonare? A me ricorda molto Gervinho, ma con una differenza: l’ex romanista aveva esplosività, ma sotto porta aveva delle lacune. Invece Tchaouna vede la porta, segna e fa segnare".

DIA - "È l’unico, vero centravanti che c’è oggi in Italia: non è un centravanti da area di rigore, che fa reparto da solo, ma uno che è abile in progressione, che ha qualità. Cosa è successo? La sua situazione non è stata gestita bene: veniva da una stagione da sedici gol, ma non poteva certo pensare di andare in prestito l’ultimo giorno di mercato. Ha pagato una situazione della quale non aveva grandi responsabilità".