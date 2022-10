Lazio - Salernitana, è testa a testa tra Zaccagni e Kvaratskhelia: i numeri - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È in corso il match tra Lazio e Salernitana all’Olimpico. I biancocelesti hanno sbloccato il risultato grazie alla rete di Mattia Zaccagni, accendendo ancor di più la sfida. Il numero venti, servito da Luis Alberto, è riuscito a realizzare il suo quarto gol che sommato ai due assist gli consente di raggiungere quota 6 partecipazioni solo nel mese di ottobre in Serie A. Come riporta Opta, nessun giocatore, eccetto Kvaratskhelia a pari merito con lui, è riuscito a fare meglio.

6 - Da inizio ottobre Mattia Zaccagni ha partecipato a sei gol in #SerieA (quattro reti, due assist), nel periodo nessun giocatore ha fatto meglio (a sei anche Kvaratskhelia). Inarrestabile.#LazioSalernitana — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 30, 2022

