Lazio - Salernitana, l’Aia assolve Manganiello: la decisione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ricordate gli arbitri fermati dopo aver commesso errori o presunti tali contro la Roma? Bene, dimenticateli, perché con la Lazio si agisce in modo diverso. L’ammonizione di Milinkovic, totalmente inventata da Manganiello in Lazio - Salernitana, che farà saltare il derby al Sergente non avrà nessuna conseguenza sull’arbitro di Pinerolo. Anzi, come riporta Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei, l’Aia non considera neanche un errore il giallo al centrocampista biancoceleste. Manganiello non verrà fermato nel prossimo turno, dimostrazione evidente dell’assoluzione dell’operato in Lazio - Salernitana. Nonostante tutti gli esperti ed ex arbitri abbiano condannato il cartellino, per l’Aia va bene così.