Lazio - Sampdoria, i convocati di mister Inzaghi: quante assenze, manca anche Pereira

Lazzari e Hoedt assenti per squalifica, mentre Radu e Luiz Felipe (il brasiliano ormai da tempo) non ci saranno per infortunio (anche Strakosha out). Inzaghi ha dovuto fare i conti con le assenze e per la partita contro la Sampdoria ha convocato solo 21 giocatori. A centrocampo manca anche Andreas Pereira.

I CONVOCATI - Alia, G. Pereira, Reina, Acerbi, Armini, Musacchio, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.