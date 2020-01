Lazio - Sampdoria, la Curva Nord ed il 'consiglio' a Ranieri...

“Se i miei giocatori si rilassano, me li mangio vivi”. Con queste parole l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri aveva caricato l’ambiente in vista del match contro la Lazio. Dando un’occhiata al risultato della gara che si sta giocando in questi minuti all’Olimpico, però, sembra che il messaggio non sia stato recepito al meglio dai calciatori. L’armata di Inzaghi, guidata dalla sua coppia d’attacco, ha bucato per tre volte la porta blucerchiata in appena venti minuti. Ecco allora che i tifosi biancocelesti hanno consigliato ad un tarantolato Ranieri di non spendere troppe energie, mettersi seduto e, magari, approfittarne per godersi lo spettacolo.

Lazio, Inzaghi come Maestrelli: l’omaggio del club sui social - FT

DIRETTA - Lazio - Sampdoria 3-0: si gioca sul velluto

TORNA ALLA HOMEPAGE