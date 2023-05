Lazio, Sarri a cuore aperto: "Vi dico il primo giocatore che prenderei"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Durante la conferenza stampa, Sarri si è soffermato anche sul tema del prossimo calciomercato Lazio: "Se Lotito desse retta a me si spenderebbe uno o due miliardi. Il primo assalto si fa a De Bruyne, poi Haaland forse ci dovrebbe rientrare in queste cifre. Il primo passo è avere la certezza su chi rimane, se non si fa questo per andar dietro al mercato si rischia di prendere giocatori inutili alla causa. Noi in certe zone di campo siamo corti o forti, ma carenti in alcune caratteristiche”.