Lazio, Sarri: "Abbiamo difficoltà evidenti. Klopp al Liverpool…”

Che le partite di Coppa, della Nazionale e del campionato siano molto ravvicinate è evidente davanti agli occhi di tutti. La Lazio molto spesso fa fatica e ha dei cali mentali quando queste sono vicine tra loro ed è proprio per questo che il rendimento in campionato non è mai continuo. Se da una parte c'è poco tempo per prepararsi alla prossima sfida dall'altra ci sono le conseguenze che queste comportano nelle prestazioni. Ad intervenire sull'argomento è il tecnico Maurizio Sarri che durante la conferenza stampa di presentazione in vista della partita di domani contro l'Udinese si è espresso così. Queste le sue parole: "Io penso sempre di vincere le partite. Le difficoltà sono evidenti. Noi abbiamo fatto tre partite dopo le nazionali e abbiamo fatto tre punti. Abbiamo fatto cinque partite dopo l'Europa League e abbiamo fatto 4 punti. Nelle altre sei partite che rimangono abbiamo fatto 14 punti. Passiamo da una media di 2.30 a partita a una media da squadra che lotta per la salvezza dopo gli impegni extra. Bisogna capire quale sia la verità della nostra squadra".

KLOPP - "Ha fatto delle ottime partite - ha aggiunto il tecnico - altre da squadra completamente scarica dal punto di vista delle energie nervose. È una problematica pesante nel calcio attuale. Negli altri anni le situazioni particolari capitavano una volta al mese, adesso le trovi costantemente. Si stanno cercando i motivi e tutto il resto, il modo per poter intervenire, ma ci si rende conto che non è una problematica di semplice risoluzione. Poi però bisogna avere anche le idee più chiare su quello che si vuol fare. Quando il Liverpool prese Klopp arrivò undicesimo il primo anno e ottavo il secondo. Poi ha vinto tutto. Bisogna avere una visione più ampia di quello che c'è da fare. Anche se io non penso di essere come lui".

