Lazio, Sarri accende la speranza: "Immobile sta meglio, potrebbe rientrare..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti i temi toccati dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara vinta dalla Lazio contro il Midtjylland in conferenza stampa. Tra le tante non poteva mancare anche la domanda sulle condizioni di Ciro Immobile. Ecco la risposta dell'allenatore: "Sta molto meglio, penso che abbia un controllo lunedì. Ha cominciato a lavorare in acqua. Penso che se il controllo andrà bene, si intensificheranno i lavori e lì si capirà il quadro della situazione per parlare di tempi di recupero con più certezza. Evoluzione positiva. Al momento stiamo facendo bene senza di lui, meglio però se torna Ciro".