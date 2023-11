Lazio, Sarri apprezza: "La società è intervenuta in maniera tosta!"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il triplice fischio dell'Arechi, che ha sancito la sconfitta della sua Lazio contro la Salernitana, Maurizio Sarri aveva spiegato quanto un intervento societario sarebbe stato utile e corretto in un momento come questo. Alla vigilia della partita contro il Celtic, il tecnico è tornato a parlare in conferenza stampa esprimendo la sua gioia nell'aver visto il d.s. Fabiani muoversi, in maniera consona al momento, nel tentativo di smuovere gli animi: "L'intervento l'ha fatto Fabiani, in maniera bella tosta. Sono contento, secondo me ce n'era bisogno. Intervento bello, mi è piaciuto".