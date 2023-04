Lazio, Sarri: "Difesa roba importante, nemmeno al Chelsea e alla Juve..."

Maurizio Sarri si gode la sua difesa. Appena 19 gol subiti in campionato e numeri da record fanno del reparto arretrato il fiore all'occhiello della sua gestione. Il mister, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, ha risposta alla domanda di quanto ci sia di Sarriano nella sua retroguardia. Ecco le sue parole: "Mi ci vedo molto. Giovedì abbiamo fatto un allenamento sulla linea difensiva. L'ho rivisto a casa, è roba importante. Una linea, non considerando il valore dei singoli, che è ai livelli del mio Napoli e del mio Empoli. Al Chelsea e alla Juve non ho mai raggiunto questo livello. Poi se Sarri nell'immaginario di tutti è quello del Napoli, allora non si rivedrà più. Perché quei calciatori avevano determinati valori e caratteristiche. Ci sarà invece il Sarri di un altro gruppo di giocatori e di altre caratteristiche".

