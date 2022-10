Lazio, Sarri elogia Romero: "Bello allenarlo, è sempre arrapato..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prestazione frizzante quella di Luka Romero, entrato nel finale e più volte pericoloso sull'out di destra. A tessere le sue lodi, tra gli altri, soprattutto mister Maurizio Sarri, che alle telecamere di Lazio Style Channel ha esaltato in un modo "tutto suo" l'atteggiamento dell'argentino in allenamento durante la settimana: "Luka è entrato assatanato, è bello veder entrare un ragazzo con questa determinazione. Poi deve migliorare anche lui, in quella giocata invece di passarla ha visto la possibilità di fare gol in Europa e va compreso. E' sempre arrapato (ride, ndr), è bello allenarlo".