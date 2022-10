Lazio, Sarri: "Felipe Anderson può tornare fenomeno, vi spiego come"

Fonte: Sky Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo essere intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Alla vigilia della partita contro il Midtjylland, il tecnico della Lazio ha dichiarato: "Se siamo una squadra fortemente mentalizzata ci dà molto a livello emotivo, altrimenti ci toglie perché ci dà appagamento, avendo giocato 48 ore fa è difficile avere sensazioni definitive. Rivincita rispetto all’andata? Siamo caduti nell’errore di prendere alla leggera e abbiamo pagato. In Italia c’è questa tendenza a sottovalutare certe squadre. Il Copenaghen fa la Champions, è competitivo e loro sono sopra in campionato. È un errore che viene fatto a livello collettivo e ogni tanto la squadra ci cade. Ci siamo incasinati da soli con la partita in Danimarca ma per il resto abbiamo fatto quello che dovevamo. Poi su Felipe Anderson: "Se diventasse un giocatore di continuità diventerebbe il fenomeno che potenzialmente è sempre stato".