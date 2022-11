Lazio, Sarri: "Immobile? Non ho idea di come stia. Domani..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà difficile smaltire la delusione dell'eliminazione dall'Europa League ma la Lazio deve guardare avanti e soprattutto pensare al derby in programma domenica. I biancocelesti dovranno farlo, con o senza Immobile. Delle condizioni del bomber ha parlato il tecnico Maurizio Sarri al termine della gara in conferenza stampa: "Come sta? Non ho assolutamente idea, è in mano ai dottori. Domani andrò a Formello e si avrà qualche idea in più. Si fa sentire sempre e comunque. In certi momenti o in certe partite, non averlo è pesante. Non avevo dubbi che in qualche situazione ci sarebbe mancato tantissimo".