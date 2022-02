Lazio, Sarri: "Kamenovic? Ecco perché è assente"

Kamenovic è l'uomo che rafforzerà la difesa della Lazio. Il giocatore serbo è stato ufficializzato in biancoceleste in questa sessione di mercato, nonostante sia arrivato a Formello quest'estate (doveva essere tesserato prima, poi i problemi con la casella degli extracomunitari non hanno permesso alla società il trasferimento). Nonostante sia a Roma da tempo, il giovane non si è ancora aggregato alla squadra. Sarri in conferenza stampa ha spiegato perché: "Kamenovic ha problemi burocratici, ha avuto un paio di giorni di permesso, in questo momento non è con noi".