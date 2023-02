Lazio, Sarri si gode la difesa made in Italy: non accadeva dal 2001

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'arrivo di Pellegrini non è solo una risorsa in più per Sarri. Con l'acquisto del terzino ex Cagliari e Genoa, la Lazio avrà la possibilità infatti di comporre una difesa tutta italiana. Da Provedel tra i pali passando per la linea a quattro composta da Lazzari, Casale, Romagnoli e il nuovo arrivato. In casa biancoceleste non accadeva dal lontano 2001, più di 20 anni fa con Peruzzi, Nesta Negro, Pancaro e Favalli. Questa è la linea scelta dalla società che ha deciso di puntare sui talenti cresciuti nel nostro Paese. Mancini sorride e osserva con molta attenzione la sponda biancoceleste della Capitale. Pellegrini ha giocato con tutte le Nazionali giovanili, Mancini lo ha fatto esordire nel 2020 e avrebbe voluto convocarlo per lo stage di qualche mese fa ma è stato bloccato da alcuni problemi fisici. L’ultima convocazione in Nazionale risale allo stage di gennaio 2022, tre mesi prima dello spareggio mondiale con la Macedonia. Con la Lazio avrà di nuovo l'occasione di mettersi in mostra.