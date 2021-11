Lazio, Sarri su Immobile: "Domani ha un controllo. Su Mosca..."

Ciro Immobile è fondamentale per la Lazio, che senza di lui perde tantissimo a livello offensivo. Dopo aver fatto di tutto per esserci contro la Juventus, lo staff medico ha preferito evitare qualsiasi tipo di rischio e ora parte un nuovo conto alla rovescia in vista di Lokomotiv Mosca - Lazio di giovedì. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha risposto a una domanda sul suo bomber, dando qualche riferimento in più per Mosca: "Immobile è un grande giocatore, un attaccante che fa 35-40 gol all'anno, è difficile da rimpiazzare. Non per noi, per qualsiasi squadra. A Mosca? Ancora non lo so, ha un controllo domani, non so".