Lazio - Sassuolo, l'iniziativa del Lazio Museum per ricordare Chinaglia e Bob Lovati

Bella e importante iniziativa, portata avanti dal Lazio Museum, quella che si terrà prima del match tra Lazio e Sassuolo, in programma sabato 2 aprile alle ore 18.00 allo stadio Olimpico. In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giorgio Chinaglia presso la tribuna Autorità dello Stadio Olimpico sarà allestita una mostra in cui verranno esposte alcune casacche storiche di Long John.

Per l’occasione verrà ricordato anche Bob Lovati, grande portiere, allenatore e dirigente laziale, scomparso nello stesso giorno dell’ex centravanti, precedendolo, però, di 2 anni. Il Lazio Musuem lo commemorerà in grande stile mediante l’esposizione della tuta del 1958, anno della prima vittoria storica in Coppa Italia. Giorgio Chinaglia e Bob Lovati, uniti per sempre nel firmamento delle leggende biancazzurre.