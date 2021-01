Lazio - Sassuolo, la gioia di Luis Alberto: "Grandi!" - FOTO

Tre punti importantissimi per la Lazio quelli conquistati oggi sul prato dell'Olimpico contro il Sassuolo. Una gara che non era iniziata nel migliore dei modi per i ragazzi di Inzaghi in svantaggio al 6' con la rete di Caputo. La rete del pareggio firmata da Milinkovic e quella della vittoria segnata da Immobile fissano il risultato finale sul 2-1. Da casa anche il Mago Luis Alberto ha visto il match e al triplice fischio ha postato la sua esultanza social: "Grande Lazio!" e non poteva mancare il tag al Sergente.

RIVIVI DIRETTA - Lazio - Sassuolo 2-1: Milinkovic e Immobile rispondono a Caputo

Lazio, lady Luis Alberto esulta al gol di Immobile: "Vamos!" - FOTO

TORNA ALLA HOME