Lazio, Scaloni: "Castellanos? Ho convocato Castro perché..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Scaloni per questa sosta delle Nazionali ha dovuto rinunciare a Valentìn Castellanos. L'attaccante della Lazio, che al momento delle convocazioni dell'Argentina era alle prese con il primo degli ultimi due problemi muscolari, è rimasto a Formello dove si trova in fase di recupero in vista del ritorno in campo dei biancocelesti. Nel frattempo, alla vigilia della partita contro l'Uruguay, il c.t. Scaloni ha fatto chiarezza sulla chiamata di Santiago Castro del Bologna facendo anche riferimento alle condizioni del Taty:

"Castro è in buona forma e si sta adattando al calcio italiano. Anche Castellanos era in quella posizione, in fase di recupero da un infortunio. Dovevamo decidere, e lo abbiamo fatto con Santiago. È forte fisicamente, si muove bene, tiene bene la palla e può aiutarci. Se abbiamo bisogno che entri, è disponibile. Dominguez sta facendo bene, può giocare sia a destra che a sinistra e fa uscire facilmente i giocatori. Quando si è trattato di decidere tra lui e Garnacho, abbiamo scelto lui per poterlo conoscere meglio".