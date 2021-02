Lazio, Sconcerti: "Da tempo ha i giocatori migliori, ma pochi e sempre quelli..."

All'indomani della sconfitta della Lazio contro l'Inter si cerca di capire cosa manchi ancora ai biancocelesti per tenere i nervi saldi quando si tratta di competere per la vetta della classifica, che ieri vincendo poteva tornare a portata di mano. Secondo Mario Sconcerti il vero problema di questa Lazio è la profondità della rosa di Inzaghi, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei: "Inter e Milan sono le due squadre più complete. Non la Juventus a cui manca anche un solo riferimento forte, meno calligrafico, nella guida. Non la Roma che gioca spesso meglio di tutti, ma non è mai conclusa. E nemmeno la Lazio che ha perso troppe volte dall'inizio. Da tempo ha i giocatori migliori, ma pochi e sempre quelli".