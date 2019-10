Lazio, Sconcerti: "Di Immobile ce ne accorgiamo ora? Ha fatto più di CR7"

È il suo momento, anzi, è tornato a essere il suo momento. Immobile è di nuovo il Re del gol in casa Lazio, capocannoniere in Serie A. La sua media realizzativa fa spavento e Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha redarguito i detrattori del bomber biancoceleste: "Di Immobile ce ne accorgiamo solo adesso? Ha già vinto due classifiche dei cannonieri e quest'anno potrebbe alzare il terzo titolo. Se puoi vantare uno score del genere significa solo che sei eccezionale. Cristiano Ronaldo per ora non sta raggiungendo i suoi livelli in Serie A. Comunque Ciro ha un gioco particolare, è lui che lancia se stesso. Forse per questo in Nazionale non rende quanto dovrebbe".

