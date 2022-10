Lazio, Sconcerti: "Mi dispiace per Milinkovic, credo che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La squalifica di Milinkovic-Savic peserà inevitabilmente alla Lazio nel derby contro la Roma, data l'importanza del giocatore, ma i biancocelesti dovranno dimostrarsi in grado di sopperire alla sua assenza. A questo proposito si è espresso il giornalista Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio, commentando anche l'episodio del presunto fallo: "Mi dispiace per Milinkovic, non mi sembrava un fallo da ammonizione, credo che incidano di più le assenze per la Lazio. Dybala è arrivato da poco, mentre la Lazio da anni conta su Milinkovic e Immobile".