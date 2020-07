Lazio, Sconcerti: "Non hanno le qualità per superare la Juve, è sfinita"

Nonostante la sconfitta scottante di Lecce, il risultato maturato a Milano dalla Juventus lascia ancora un briciolo di speranza ad Inzaghi ed ai suoi per i sogni di gloria più grandi della qualificazione in Champions League. I bianconeri devono giocare contro l'Atalanta sabato e poi si deciderà tutto con lo scontro diretto.

Per Mario Sconcerti, però, non c'è storia. Ecco le sue parole a Calciomercato.com: "Leggo e sento dire che la sconfitta della Juve ha riaperto il campionato. Non è così. Altre dovrebbero essere le sconfitte della Juve per riaprire la stagione di tutti. Perdere con l’Atalanta, contro la Lazio, e forse nemmeno basterebbe. Servirebbe un crollo. Mentre gli altri dovrebbero vincere sempre. Certo a San Siro è successo qualcosa di enorme, ma è già ieri. E il Milan adesso è un grande avversario. Pochi giorni prima aveva dato tre gol anche alla Lazio".



ALTERNATIVE - "La vera domanda è: se cade la Juve chi ha le qualità per prenderne il posto? La risposta rimane nessuno. Non la Lazio, che è sfinita. Non l’Inter, che ha difficoltà a trovare linee di gioco. Possiamo arrivare fino all’Atalanta, che meriterebbe il campionato, ma l’ha buttato via in autunno perdendo tre partite su quattro, tra Cagliari, Juve e Bologna. No, vincerà la Juve. Ha già pagato la sua follia. Perdere sarebbe un’impresa troppo grande".