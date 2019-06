Lazio, scritta antisemita contro i tifosi: anche stavolta vince il silenzio - FOTO

Non sarà una figurina di Anna Frank, e nemmeno un adesivo attaccato sulle vetrate dello Stadio OIimpico. È 'solo' l'ennesimo atto di antisemitismo nei confronti della tifoseria della Lazio in giro per le strade di Roma. Nessuno alza un dito, nemmeno per pulire quel muro tristemente vandalizzato, come denunciato da Julian Colabello su Facebook. Per non parlare degli slogan e delle prese di posizione forti da parte di politici e organi di stampa. Silenzio. "Laziale Ebreo", con tanto di svastica accanto. Ancora silenzio. Per chi volesse prendere visione dal vivo, Viale delle Medaglie d'Oro 224. La troverete ancora lì, chissà per quanto. Ma non c'è problema, anche stavolta ha vinto il silenzio.