Lazio, seduta di fisioterapia per Leiva, che fa partire il countdown: "Giorno due" - VD

Tre giorni fa Lucas Leiva si è operato al ginocchio. Il brasiliano ha approfittato dello stop del campionato per risolvere qualche problema fisico, con cui conviveva da tempo. Lo scopo è quello di tornare in campo al massimo della condizione, dopo aver messo i fastidi definitivamente alle spalle. Uscito l'altro ieri dalla clinica Paideia di Roma, ha rassicurato i tifosi, e si è messo subito al lavoro per recuperare il prima possibile. Il video pubblicato sul proprio profilo Instagram lo testimonia: l'ex Liverpool, nelle immagini, si riprende mentre svolge qualche esercizio di fisioterapia. Ad accompagnare il filmato, il countdown che Lucas ha fatto già partire: "Giorno 2". Manca sempre meno al rientro.

