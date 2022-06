Lazio, sei tra le società più presenti in Serie A: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Partirà dall'Olimpico la Serie A 2022/23 della Lazio. A fare visita ai biancocelesti il Bologna dell'amico Mihajlovic. Questa, per la società capitolina, sarà l'ottantesima partecipazione al massimo campionato italiano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbero 92 se si considerassero le 12 prima del passaggio al girone unico. Questo traguardo permetta alla Lazio di essere tra i club con più presenze in assoluto nel torneo insieme a Inter, Milan, Juventus, Torino e Roma.