Lazio, sei una famiglia. Correa celebra il "compagnerismo" con Immobile - FT

Calciatori, allenatore e gli stessi tifosi l'hanno ripetuto continuamente: "Questa Lazio è una famiglia". Simone Inzaghi è riuscito a rendere il gruppo compatto, unito, voglioso di raggiungere insieme i vari traguardi. E ora che Ciro Immobile è a un passo dalla Scarpa d'Oro e dai numeri di Higuain in Serie A, i compagni lo stanno mettendo nelle migliori condizioni per dare il massimo e conquistare l'ennesimo record. Il bel clima che c'è all'interno dello spogliatoio biancoceleste è confermato dal post Instagram pubblicato da Correa. L'argentino ha optato per una foto insieme a Immobile, aggiungendo: "Compagnerismo". Puntuale la risposta dell'attaccante: "Fratello", inframezzata dal commento di Patric: "Vi amo".

